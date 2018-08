Serie A 2018-2019 in diretta streaming: come vedere tutte le partite

Se non avete la tv, potete seguire anche in diretta streaming e legalmente tutte le partite della Serie A 2018-2019. Sky, DAZN, Premium: facciamo chiarezza su tutte le opzioni a disposizione dei telespettatori.

Serie A 2018-2019 in diretta streaming su SkyGo

Sky trasmette in diretta e in esclusiva la maggior parte delle partite della Serie A: 266 partite sulle 380 in totale e 16 big match su 20. Per chi preferisce l'online, ricordiamo l'opzione Now TV, la televisione online di Sky che trasmette gli stessi canali presenti sul satellite. Inoltre su tutti i dispositivi (portatili, tablet, smartphone) c'è ovviamente SkyGo, la piattaforma online di Sky per vedere i canali in diretta streaming. Su SkyGo è possibile vedere in diretta streaming le partite della Serie A 2018/2019, basta avere l’abbonamento al pacchetto calcio.

Serie A 2018-2019 in diretta streaming su DAZN

DAZN trasmette online in streaming 3 partite del campionato per ogni turno. Su DAZN andranno in onda la partita del sabato sera alle 20:30, l’anticipo della domenica alle 12:30 e una partita della domenica alle 15:00. Oltre alla Serie A, DAZN ha acquistato (un po' a sorpresa) i diritti per trasmettere la Serie B, la Ligue 1, la Liga Spagnola, la MLB e la NHL). Essenziale avere una buona connessione a internet. DAZN è compatibile con molti dispositivi: smart tv Samsung, LG e Android tv, console PlayStation 4 e Xbox One, smartphone Android e iOS, computer e dongle (Google Chromecast e Fire TV Stick).

Serie A 2018-2019 in diretta streaming su Mediaset Premium

Mediaset ha solo un accordo con DAZN per far vedere ai propri abbonati 3 partite alla settimana. I clienti Mediaset Premium, infatti, potranno registrarsi gratuitamente a DAZN utilizzando il proprio codice cliente, avendo la possibilità così di vedere gratis la programmazione DAZN della serie A.