Fino all'ultimo secondo dell'ultimo giorno di calciomercato (che quest'anno terminerà prima dell'inizio del campionato) le gerarchie e gli equilibri interni potrebbero cambiare, e non di poco, tanto nelle grandi squadre che puntano allo Scudetto quanto nelle cosiddette piccole. Ecco intanto le probabili formazioni di tutte le squadre della Serie A 2018-2019: aggiorneremo l'articolo settimana dopo settimana. Secondo i bookmaker la favorita è sempre la Juventus, seguita rispettivamente da Napoli, Inter e Roma. Mine vaganti Lazio e Milan, tanto dipenderà dal mercato in entrata e soprattutto in uscita. La Serie A inizia nel week end del 19-20 agosto 2018.

Probabili formazioni Serie A 2018-2019

ATALANTA

Probabile formazione 2018-2019: Gollini; Masiello, Palomino, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, A. Gomez; Zapata.

BOLOGNA

Probabile formazione 2018-2019: Skorupski, De Maio, Gonzalez, Helander; Mbaye, Poli, Pulgar, Donsah, Dijks; Falcinelli, Destro

CAGLIARI

Probabile formazione 2018-2019: Cragno, Srna, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Castro, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Han (Sau), Pavoletti.

CHIEVO

Probabile formazione 2018-2019: Sorrentino, Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Djordjevic, Giaccherini.

EMPOLI

Probabile formazione 2018-2019: Provedel, Veseli, Romagnoli S., Maietta, Pasqual; Lollo, Bennacer, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

FIORENTINA

Probabile formazione 2018-2019: Lafont, Milenkovic (Venuti), Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Veretout, Benassi; Chiesa, Saponara; Simeone.

FROSINONE

Probabile formazione 2018-2019: Sportiello, Goldaniga, Ariaudo, Terranova; Ciofani M., Maiello, Crisetig, Chibsah, Molinaro; Ciano, Perica (Dionisi).

GENOA

Probabile formazione 2018-2019: Marchetti, Biraschi, Spolli, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Laxalt; Bessa; Pandev (Medeiros), Lapadula.

INTER

Probabile formazione 2018-2019: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano (Candreva), Nainggolan, Perisic; Icardi.

JUVENTUS

Probabile formazione 2018-2019: Szczesny, Cancelo, Caldara (Benatia), Chiellini, Alex Sandro; Khedira (Emre Can), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (Bernardeschi), Cristiano Ronaldo, Dybala.

LAZIO

Probabile formazione 2018-2019: Strakosha, Luiz Felipe (Caceres), Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic (Durmisi); Milinkovic Savic, Luis Alberto; Immobile.

MILAN

Probabile formazione 2018-2019: Donnarumma G., Conti, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu (Halilovic).

NAPOLI

Probabile formazione 2018-2019: Meret, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz (Zielinski); Verdi (Callejon), Mertens, Insigne.

PARMA

Probabile formazione 2018-2019: Sepe, Gazzola, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi (Dimarco); Scavone, Stulac, Dezi; Siligardi, Ceravolo, Baraye.

ROMA

Probabile formazione 2018-2019: Alisson, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante (Strootman), De Rossi, Pastore; Kluivert (Under), Dzeko, El Shaarawy (Perotti).

SAMPDORIA

Probabile formazione 2018-2019: Audero, Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Praet, Jankto; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

SASSUOLO

Probabile formazione 2018-2019: Consigli, Lirola, Ferrari G., Lemos, Peluso; Boateng (Duncan), Sensi (Magnanelli), Djuricic; Berardi, Babacar, Di Francesco.

SPAL

Probabile formazione 2018-2019: Milinkovic Savic, Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella, Kurtic, Fares; Paloschi, Antenucci.

TORINO

Probabile formazione 2018-2019: Sirigu, Izzo, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon (Obi), Baselli, Ansaldi; Ljajic (Edera); Niang (Falque), Belotti.

UDINESE

Probabile formazione 2018-2019: Musso, Larsen, Nuytinck, Danilo, Samir; Behrami (Balic), Mandragora (Fofana); Barak, De Paul, Machis; Lasagna.