Serie A 2018-2019: tutte le partite che saranno trasmesse su Sky

Quante partite di serie A potranno vedere il prossimo anno gli abbonati Sky. E' la stessa azienda a fare chiarezza. Gli abbonati di Sky in Italia potranno godersi 16 big match su 20 e il gruppo spiega di "star lavorando per trovare la migliore modalità per rendere facilmente accessibili anche ai clienti le 3 partite settimanali acquisite da Perform".

Serie A 208-2019 su Sky

Infatti le regole dell'ultimo bando definito dalla Lega Calcio hanno optato per un nuovo sistema di assegnazione dei diritti televisivi, già utilizzato dai campionati più importanti d'Europa, ma mai prima in Italia. Tre pacchetti in vendita in relazione alle fasce orarie dei match, con partite suddivise su tre giorni.

Come erano strutturati tali pacchetti? Un pacchetto comprendeva la vendita di quattro partite a week-end, gli altri due prevedevano tre partite ciascuno (a nessun broadcaster era consentito acquistare 3 pacchetti su 3). Sky fino al 2021 si è aggiudicato il pacchetto di quattro partite, e quello da tre che si riteneva "più soddisfacente"

In pratica gli abbonati Sky vedranno gli anticipi delle 15 e delle 18 del sabato, poi due partite la domenica alle 15, il posticipo delle 18 e quello delle 20.30. Su Sky anche il Monday night, ogni lunedì sempre alle 20.30.

Sky inoltre trasmetterà Champions, Europa League, la Premier e il meglio della Serie A su tutte le piattaforme (satellite, digitale terrestre, via fibra, in streaming con Now Tv, in mobilità con Sky Go).