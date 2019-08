Partite serie A, Sky o Dazn: il programma della prima giornata di campionato

Fischio d'inizio per il campionato di calcio di Serie A 2019-2020: squadre in campo su tre giorni in una prima giornata che vede la prima super sfida nel match serale. All'Artemio Franchi sarà infatti spettacolo con Fiorentina-Napoli alle 20:45. Ma già alle 18 sarà la Juventus a scendere in campo in trasferta a Parma inaugurando una nuova stagione di emozioni.

Occhi puntati anche alla "prima" di Fonseca sulla panchina della Roma che sfiderà domenica serta il Genova allo Stadio Olimpico. La sfida sull'asse Roma-Genova vede impegnata invece a Marassi la Lazio in trasferta contro la Sampdoria. Più semplice l'esordio delle milanesi, con il Milan impegnato a Udine domenica pomeriggio e l'Inter che chiuderà il programma della prima giornata di campionato lunedì sera contro il Lecce.

Serie A, Sky o Dazn: dove vedere le partite

Serie A, le partite in diretta Sabato 24 agosto 2019

Parma-Juventus in diretta su SKY alle ore 18.00 (qui la diretta streaming)

Fiorentina-Napoli in diretta su SKY alle ore 20.45 (qui la diretta streaming)

Serie A, le partite in diretta Domenica 25 agosto 2019

Udinese-Milan in diretta su SKY alle ore 18.00

Cagliari-Brescia in diretta su SKY alle ore 20.45

Hellas Verona-Bologna in diretta su DAZN alle ore 20.45

Roma-Genoa in diretta su DAZN alle ore20.45

Sampdoria-Lazio in diretta su SKY alle ore20.45

SPAL-Atalanta in diretta su SKY alle ore20.45

Torino-Sassuolo in diretta su SKY alle ore20.45

Serie A, le partite in diretta Lunedì 26 agosto 2019

Inter-Lecce in diretta su DAZN alle ore 20.45