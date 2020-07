Serie A, font unico sulle maglie della prossima stagione: come sarà

Addio a scritte e numeri incomprensibili: una grande novità della prossima stagione calcistica riguarderà il font con cui verranno scritti i nomi e i numeri dei calciatori sulle magliette. Dalla stagione di Serie A 2020/2021, tutte le squadre utilizzeranno i medesimi caratteri, un po' come già accade nella Premier League inglese.

La notizia era già nota da tempo, ma adesso è stato specificato quello che sarà il font utilizzato. Come rivelato dal sito Footyheadlines, sarà quello che si è già visto sulla divisa dell’Inter per il 2020/21.

Come sarà? Il sito specializzato, "Passione Maglie" ha diffuso un'immagine in cui vengono mostrati i numeri e le lettere che vedremo sulle maglie del prossimo campionato.

Perché questo cambio? La decisione è arrivata per evitare l'utilizzo di caratteri poco leggibili, sia dallo stadio che in tv. Nella parte bassa del numero non ci sarà il logo della Lega (come in Inghilterra) ma ogni club potrà inserire il proprio simbolo, come invece avviene nella Liga.