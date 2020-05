Serie A 2020, ecco il nuovo calendario ufficiale: tutte le partite da giugno ad agosto

Si torna a giocare, sarà un'estate inedita per il calcio italiano. Tante partite, tutte ovviamente a porte chiuse. Tutto deciso, la Serie A riparte tra tre settimane. L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita ieri alla presenza di tutte le 20 Società collegate in video conferenza. Le società hanno accolto con soddisfazione il via libera alla ripresa della Serie A TIM comunicato dal Ministro Spadafora e hanno votato all'unanimità la disputa dei 4 recuperi della sesta giornata di ritorno (Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari, Inter - Sampdoria e Torino - Parma) nel weekend del 20/21 giugno e la programmazione dell'ottava giornata di ritorno a partire da lunedì 22 giugno. Inoltre, accogliendo l'auspicio del Ministro Spadafora, l'attività sportiva della stagione 2019/2020 riprenderà da subito con la Coppa Italia, la cui finale è programmata per il giorno 17 giugno. La finale di Coppa Italia è programmata per il 17 giugno. Le semifinali di ritorno, invece, si dovrebbero disputare tra il 13 e il 14 giugno: si tratta di Juventus-Milan (all'andata 1-1 a San Siro) e Napoli-Inter (all'andata 1-0 per gli azzurri a San Siro).

Date e orari delle gare saranno resi noti dalla Lega Serie A nei prossimi giorni. Gli orari delle partite sono ancora un rebus: si era discusso su quelli delle 17.15, 19.30 e 21.45. Ma i calciatori vorrebbero evitare quello pomeridiano per le alte temperature estive. Tema contratti in scadenza: i giocatori in prestito sino al 30 giugno potrebbero rientrare nelle società di appartenenza ma i club non potranno utilizzarli. La sessione estiva del calciomercato 2020/21 partirà infatti a meno di sorprese il primo settembre con chiusura al 5 ottobre, con una postilla: da luglio ci sarebbe la possibilità di firmare contratti preliminari per non offrire vantaggi alle squadre francesi e tedeschi che, non giocando, faranno partire le abituali trattative di calciomercato già dal mese prossimo.

Serie A 2020, il nuovo calendario ufficiale (giugno luglio agosto)

Recuperi giornata 25 (20-21 giugno)

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

Giornata 27 (22-23-24 giugno)

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

Spal-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

Giornata 28 (27-28 giugno)

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-Spal

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

Giornata 29 (30 giugno-1 luglio)

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

Spal-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

Giornata 30 (4-5 luglio)

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-Spal

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

Giornata 31 (7-8 luglio)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

Spal-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

Giornata 32 (11-12 luglio)

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-Spal

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

Giornata 33 (14-15 luglio)

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

Spal-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

Giornata 34 (18-19 luglio)

Brescia-Spal

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

Giornata 35 (21-22 luglio)

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

Spal-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

Giornata 36 (25-26 luglio)

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Spal-Torino

Verona-Lazio

Giornata 37 (28-29 luglio)

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-Spal

Giornata 38 (1-2 agosto)

Atalanta-Inter

Bologna Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina