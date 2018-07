Serie A, la stagione si decide in Procura: richiesta la penalizzazione di Chievo e Parma

La procura della Figc ha chiesto una penalizzazione di 15 punti per il Chievo Verona, da scontare nella stagione 2017/2018. La richiesta, avanzata davanti al Tribunale federale nazionale durante il processo per plusvalenze fittizie che vede coinvolto anche il Cesena, equivale per il Chievo alla retrocessione in serie B, avendo chiuso l'ultima stagione con 5 punti di vantaggio sull'ultima delle retrocesse, ossia il Crotone. Stessa richiesta di 15 punti di penalizzazione per il Cesena.

La società clivense si è più volte difesa e anche durante la presentazione della nuova stagione ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati.

Il Campionato di Serie A rischia di perdere anche un'altra grande: per la neo promossa Parma sono stati infatti chiesti 2 punti di penalizzazione per la vicenda dei messaggi whatsapp di Calaio' ai giocatori dello Spezia.

Tutto ruota attorno ad alcuni messaggini sospetti mandati dall'attaccante emiliano Calaiò ai suoi ex compagni Terzi e De Col.