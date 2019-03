Serie A, tutte le partite in diretta su Sky e Dazn

La 28esima giornata di Serie A si disputerà su tre giorni. Vediamo dunque le partite di Sabato 16 marzo ricordando che si potrà seguire la cronaca e commenti di tutte le partite in diretta streaming su questa pagina.

Serie A, tutte le partite

Sabato di Serie A, oggi si giocano tre anticipi della 28esima giornata del campionato di Calcio. Dopo la vittoria del Cagliari in casa contro la Fiorentina il 28° turno vedrà in campo Sassuolo-Sampdoria (ore 15), Spal-Roma (ore 18) e Torino-Bologna (ore 20.30).

Sabato 16 marzo programma intrigante con la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Sampdoria. I neroverdi vogliono riscattare un periodo piuttosto negativo, per la squadra di Giampaolo invece la possibilità di avvicinare la zona Europa League, lontana al momento solo 5 punti.

Alle 18 sarà poi il turno della Roma di Ranieri, tornata a vincere lunedì scorso contro l’Empoli. L’allenatore di Testaccio sarà per la seconda volta sulla panchina giallorossa dal suo ritorno e dovrà vedersela in trasferta contro una Spal che ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato.

Il Torino, in campo alle 20.30 in casa contro il Bologna, vogliono continuare il loro momento magico, ma la squadra dell’ex Mihajlovic venderà cara la pelle per combattere per la salvezza.

Domenica alle 12:30 la Juventus reduce dalla magica notte di Champions in trasferta a Genoa possono gestire un ampio vantaggio sul Napoli. Alle 15:00 altri tre incontri. Atalanta-Chievo, Empoli-Frosinone -autentico spareggio salvezza- e Lazio-Parma. Alle 18:00 il Napoli ospita l'Udinese, in attesa delle 20:30 quando allo stadio Meazza di Milano andrà in scena il match più atteso di giornata: il derby Milan-Inter.

Serie A, le partite di Sabato 16 marzo

Sassuolo-Sampdoria, sabato 16 marzo ore 15:00

Sky Sport Serie A/Sky Sport 251

Spal-Roma, sabato 16 marzo ore 18:00

Sky Sport Serie A/Sky Sport 251

Torino-Bologna, sabato 16 marzo ore 20:30

DAZN

Serie A, le partite di Domenica 17 marzo

Genoa-Juventus (domenica 17 marzo ore 12:30)

DAZN

Atalanta-Chievo (domenica 18 marzo ore 15:00)

Sky Sport 253

Empoli-Frosinone (domenica 18 marzo ore 15:00)

DAZN

Lazio-Parma (domenica 18 marzo ore 15:00)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 252

Napoli-Udinese (domenica 18 marzo ore 18:00)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 252

Milan-Inter (domenica 18 marzo ore 20:30)

Sky Sport Uno/Sky Sport Serie A/Sky Sport 251