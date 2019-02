Serie A oggi, diretta Sky e DAZN: dove vedere le partite in tv e in streaming

Torna il grande calcio, quello della Serie A. Sarà un weekend di sfide molto interessanti. Dopo la vittoria netta della Roma a Vwrona contro il Chievo nell'anticipo di venerdì sera, sabato è il giorno di Fiorentina-Napoli (Sky, ore 18.30) e Parma-Inter (Dazn, ore 20.30).

Domenica invece si parte all'ora di pranzo con Bologna-Genoa (Dazn, ore 12.30). Triplo appuntamento poi nell'orario più classico, quello del primo pomeriggio. Sono in programma Atalanta-Spal (Sky, ore 15), Sampdoria-Frosinone (Dazn, ore 15) e Torino-Udinese (Sky, ore 15). I primi della classe giocano in Emilia: c'è Sassuolo-Juventus (Sky, ore 18.30). La domenica pallonara si conclude poi con Milan-Cagliari (Sky, ore 20.30). Buon calcio a tutte e tutti!

Serie A, le partite di oggi e domani su Sky e Dazn

23ª GIORNATA 9/2 18.30 Fiorentina-Napoli Sky 9/2 20.30 Parma-Inter DAZN 10/2 12.30 Bologna-Genoa DAZN 10/2 15.00 Atalanta-SPAL Sky 10/2 15.00 Sampdoria-Frosinone DAZN 10/2 15.00 Torino-Udinese Sky 10/2 18.30 Sassuolo-Juventus Sky 10/2 20.30 Milan-Cagliari Sky

Serie A, tutte le partite Sky e Dazn

La nuova piattaforma Dazn durante l’asta per i diritti televisivi è riuscita ad aggiudicarsi l’esclusiva su tre gare per ogni giornata di Serie A, per un totale di 114 match. Ecco la suddivisione delle partite della Serie A tra Sky e DAZN:

Sabato (ore 15.00 – SKY ore 18.00 – SKY ore 20.30 – DAZN)

Domenica (ore 12.30 – DAZN ore 15.00 – due partite su SKY e una su DAZN ore 18.00 – SKY ore 20.30 – SKY)

Lunedì (ore 20.30 – SKY)