Serie B, che pasticcio: nuova sentenza, la decisione il 15 novembre

Ennesimo ribaltone nella storia del format del campionato di calcio di serie B. Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensiva cautelare del provvedimento del Tar del Lazio presentata dalla Lega, e ha fissato la discussione collegiale per il 15 novembre. Tornano in vigore quei provvedimenti che il Tar aveva sospeso solo pochi giorni fa come il blocco dei ripescaggi e la B a 19 squadre.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che "non appare sussistere un sufficiente fumus boni iuris in merito all`effettivo superamento - da parte del Commissario Straordinario della F.I.G.C. nell'adozione degli atti impugnati - dei limiti della delega conferitagli". E in merito agli interessi in campo, per il Consiglio di Stato "nel dovuto bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello generale alla sicurezza e garanzia del regolare ulteriore svolgimento dei campionati ormai già in corso allo stato permane prevalente, anche per la sua ora accentuata caratterizzazione".

Con la nona giornata in corso di svolgimento, per i giudici amministrativi di secondo grado "appaiono sussistere i presupposti di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio".

Ma che cosa è successo alla Serie B? Il campionato cadetto 2018-2019 continua a non avere pace. Il 24 ottobre il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso della Ternana, a cui avevano aderito anche Siena, Novara e Pro Vercelli, contro il format a 19 squadre.

Sospesa la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale che riduceva le squadre e bloccava i ripescaggi: ora la Figc potrebbe dover reintegrare in serie B gli umbri (che hanno già giocato 5 gare in C). La stessa sorte dovrebbe toccare anche ad altre ricorrenti, reintroducendo il format a 22 squadre: anche se l'udienza per la discussione nel merito della sentenza è stata fissata solo per il 26 marzo 2019, la questione, di fatto, è rimandata alla Figc con il neopresidente Gravina.

Intanto come abbiamo visto è stata la Lega B a chiedere ed ottenre la pronuncia del Consiglio di Stato contro il Tar: appuntamento al 15 novembre per un verdetto che, in molti si augurano, risolutivo.