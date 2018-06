Serie BKT 2018-2019 | Calendario, date, tutte le partite della serie cadetta

Arriva il nuovo nome della Serie B. Per quel che riguarda il calendario si partirà sabato 25 agosto, con l’open day venerdì 24, con l’ultima giornata che si giocherà invece sabato 11 maggio 2019. Ad agosto il sorteggio del calendario.

Serie B 2018-2019

La Serie B ha un nuovo title sponsor e cambia nome. E' stato raggiunto l'accordo con BKT, che diventerà da domani il marchio legato al campionato cadetto. L'accordo è valido per le prossime tre stagioni e prevede che il nome del torneo diventi "Serie BKT". BKT è un'azienda con sede a Mumbai specializzata in pneumatici off-higway, cioè pneumatici dedicati ai veicoli agricoli, edili e industriali. “Serie BKT” sarà il nuovo nome della Serie B, rappresentato da un logo che unisce BKT e Lega B, che accompagnerà le squadre, i club e le tifoserie per tutte e 42 le giornate, per i playoff e per i playout della prossima stagione

Nuovo sponsor BKT

L'obiettivo, ambizioso, è puntare sempre più sull'internazionalizzazione. "È un momento molto importante di crescita", ha commentato Paolo Bedin, direttore generale della Lega Serie B. "Questa partnership prosegue il percorso di crescita e di internazionalizzazione che la Lega B sta portando avanti con forza e convinzione per il proprio brand". Queste le parole del presidente della Lega Mauro Balata nel comunicato di presentazione dell'accordo.

"Sono molto soddisfatta di questo accordo che rientra a pieno titolo nella strategia di branding di BKT con focus sul territorio italiano dove abbiamo la nostra sede di riferimento per l’Europa – dichiara Lucia Salmaso, Amministratore Delegato BKT Europe – Il calcio in Italia è da sempre uno sport molto amato e vissuto con grande passione e partecipazione, entrare quindi in questa relazione privilegiata è per noi importante poiché vi ritroviamo uno stile e una filosofia di pensiero che ci appartiene, fondata sulla passione, la fedeltà, la forza di volontà e la tenacia nell’affrontare le sfide quotidiane del mercato".