Siviglia-Lazio, dove vedere la partita di Europa League (in tv e streaming)

Dove vedere in tv la partita di stasera tra Siviglia e Lazio? Per chi non ha un abbonamento a Sky non ci sono buone notizie. La partita di Europa League verrà infatti trasmessa in diretta tv proprio sulla piattaforma pay tv, e in particolare su Sky Sport Uno (canale 201). Il calcio d’inizio di Siviglia-Lazio, che si giocano la possibilità di accedere agli ottavi di finale di Europa League, verrà fischiato alle 18 dall’arbitro inglese Anthony Taylor.

Siviglia-Lazio, dove vedere la partita in streaming

La partita tra Siviglia e Lazio si potrà vedere anche in streaming sul sito Sky Go e su Now Tv, il servizio di streaming on-demand e live che permette di guardare le partite di Europa League e Champion’s League, nonché i match di vari campionati europei, sottoscrivendo un abbonamento mensile, settimanale o giornaliero. Nessuna speranza invece per chi spera di vedere la partita in tv in chiaro: come dicevamo sopra il match tra Siviglia e Lazio verrà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky.

Lazio-Siviglia di Europa League, le probabili formazioni

Per la squadra di Inzaghi non sarà una partita facile. La Lazio deve infatti rimontare la sconfitta per 1 a 0 subita subita in casa all’andata: per piegare il Siviglia servirà una prestazione maiusciola. Per quanto riguarda le formazioni, sebbene non siano al 100% sia Immobile che Milinkovic-Savic dovrebbero partire dal primo minuto.

Siviglia >> Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Roque Mesa, Vazquez, Escudero, Sarabia; Ben Yedder, André Silva

Lazio >> Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Badelj, Lulic; Caicedo, Immobile

Siviglia-Lazio, qualche statistica

Siviglia-Lazio si giocherà allo stadio Ramon Sánchez Pizjuan. Un paio di curiosità: la Lazio ha superato il turno dopo aver perso la gara di andata in un match europeo solo in una delle ultime sette occasioni. Ma i tifosi biancocelesti hanno anche di che sperare. Sebbene la squadra di Inzaghi abbia perso le ultime tre partite di Europa League, la storia dice che i biancocelesti non hanno mai inanellato quattro sconfitte di fila in Europa.

Siviglia-Lazio in diretta tv su Sky, la programmazione





