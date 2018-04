Champions League, i sorteggi delle semifinali: ecco con chi giocherà la Roma

Con chi giocherà la Roma in champions? I sorteggi per decidere gli accoppiamenti delle Semifinali di Champions League si terranno a Nyon, città svizzera sede della Uefa, oggi venerdì 13 aprile 2018, alle ore 13:00. Le squadre qualificate sono Roma, Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco.

I sorteggi di Champions

Il sorteggio sarà libero, cioè non ci saranno restrizioni né teste di serie: Roma, Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco potrebbero essere sorteggiati contro ognuna delle altre.

È possibile vedere i sorteggi in diretta tv sul canale 20 di Mediaset, in chiaro, oppure su Premium in collegamento dalle 12.30 alle 14.

I sorteggi della champions league saranno inoltre trasmessi in diretta streaming sul sito della Uefa o sulla piattaforma Premium Play.

Champions League: i sorteggi

Le squadre qualificate per la fase finale della massima competizione continentale sono la Roma, Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco. Quest'anno ad arrivare tra le prime quattro squadre nel più rinomato torneo per club del mondo sono rappresentative dei quattro migliori campionati europei. La Roma ha eliminato a sorpresa il Barcellona, così il Liverpool ha centrato l'impresa con il Manchester City. Il Real Madrid ha eliminato all’ultimo minuto la Juventus mentre al Bayern Monaco è bastato uno 0 a 0 per aver la meglio del Siviglia grazie alla vittoria dell’andata.

Roma, Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco

Per gli amanti delle statistiche la Roma arriva alla semifinale di Champions League dopo 34 anni. Era infatti il 1984 quando i giallorossi giocarono la loro ultima semifinale di Coppa dei Campioni per poi perdere in finale contro il Liverpool.

Champions League: le semifinali

Le gare di andata delle semifinali di Champions League si giocheranno il 24 e il 25 aprile, mentre quelle di ritorno l’1 e il 2 maggio: le squadre sorteggiate per prime che giocheranno la partita di andata in casa.

Champions League: la finale

La finale di Champions League si terrà sabato 26 maggio 2018 allo stadio Olimpico di Kiev.

I sorteggi di Europa League

Il 26 aprile e il 3 maggio si giocheranno le semifinali di Europa League. I sorteggi svolti a Nyon, in Svizzera, prima dei sorteggi di Champions League. Nelle partite dei quarti di finale di Europa League, giocati il 12 aprile, l’Arsenal ha ottenuto l’accesso alle semifinali pareggiando per 2 a 2 contro il CSKA Mosca, il Marsiglia ha eliminato l’RB Lipsia, l’Atletico Madrid ha eliminato lo Sporting Lisbona e il Salisburgo ha eliminato la Lazio.

Tutte e quattro le squadre hanno giocato almeno una volta la finale della competizione.

Le semifinali di Europa League

Questi gli accoppiamenti delle semifinali di Europa League

Marsiglia - Salisburgo Arsenal - Atletico Madrid

La finale di Europa League si terrà il 16 maggio a Lione, in Francia.

Roma-Liverpool, biglietti online per errore

Nel frattempo sul sito ufficiale della Roma sono comparsi in vendita i biglietti per il ritorno della semifinale di Champions League contro il Liverpool del 2 maggio. Ovviamente, un errore visto che il sorteggio per le semifinali di Champions League si doveva ancora tenere.

Il piccolo problema tecnico che si è verificato ieri, 12 aprile, nella sezione “cambio utilizzatore” non è sfuggito al web e, pure se è stato online per pochissimi minuti, è stato subito immortalato nel classico screenshot. In realtà, gli addetti ai lavori stavano facendo delle prove inerenti alla vendita dei tagliandi che comincerà molto probabilmente subito dopo il sorteggio.

Champions League, la diretta