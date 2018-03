Sorteggi Champions, urna calda: possibile derby Juve-Roma ai quarti

Champions League: quali avversarie sfideranno Juventus e Roma nei quarti di finale? Il sorteggio per conoscere gli accoppiamenti delle otto migliori squadre d'Europa è previsto per le ore 12 di venerdì 16 marzo a Nyon. Un'urna bollente per Juventus e Roma, che oltre a rischiare incontri pericolosi come Real Madrid e Manchester City, rischiano di trovarsi di fronte per un clamoroso derby europeo. Più abbordabili, ma da non sottovalutare, ci sono anche il Liverpool di Klopp e il Siviglia di Montella, reduce dalla vittoria contro il Manchester United di Mourinho.

Quarti di Champions League: le squadre

Al momento le squadre che hanno già strappato il pass per i quarti sono sei: le due italiane Juve e Roma, le inglesi City e Liverpool e le spagnole Real e Siviglia. All'appello mancano gli esiti dei match tra Barcellona e Chelsea e tra Besiktas e Bayern Monaco, con bavaresi e blaugrana favorite, anche per i risultati maturati all'andata.

Quarti di Champions League: come vedere il sorteggio

Il sorteggio per i quarti di finale di Champions League si terrà alle ore 12 di venerdì 16 marzo 2018 a Nyon, in Svizzera. Il sorteggio sarà visibile in chiaro su Italia 1 per chi volesse seguirlo in televisione. Altrimenti il sito Sportmediaset offre la possibilità di vedere l'evento in diretta streaming, attraverso smartphone, tablet e pc.