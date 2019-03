Sorteggi Champions ed Europa League: la Juve pesca l'Ajax

Sorteggi Champions League: dall'urna di Nyon la Juventus ha pescato l'Ajax, un avversario ostico, ma sicuramente più abbordabile di City e Barcellona, le squadre più temute dai bianconeri. I bianconeri giocheranno la prima gara in trasferta ad Amsterdam. Tra le altre sfide spicca il derby inglese tra Tottenham e Manchester City, mentre il Barcellona di Messi dovrà vedersela con il Manchester United di Pogba. Chiude il quadro dei quarti di finale la sfida tra Liverpool e Porto. Per quanto riguarda il percorso delle semifinali la Juventus è stata sorteggiata in una eventuale semifinale con la vincente tra Manchester City e Tottenham.La partite di andata dei quarti di finale si giocheranno martedì 9 e mercoledì 10 aprile, mentre i match di ritorno sono previsti per il 16 e 17 aprile.

Alle 13 avrà luogo quello per i quarti di Europa League, con il Napoli che punta ad evitare l'Arsenal e il Chelsea dell'ex Sarri.

Champions League, i quarti di finale

Ecco tutti gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League:

Ajax - Juventus

Liverpool - Porto

Tottenham - Manchester City

Barcellona -Manchester United

Il sorteggio di Nyon ha stabilito anche quali saranno gli accoppiamenti per le semifinali. La vincente di Ajax-Juventus dovrà affrontare la vincente di Tottenham-City, mentre l'altra semifinale sarà tra chi passerà il turno in Barcellona-United e Liverpool-Porto.

Sorteggi, come vederli in diretta

Il sorteggio sarà trasmesso in streaming sul sito Uefa con copertura live sui social Instagram, Facebook e Twitter. La diretta tv sarà su Sky Sport 24 e Sky Sport Football (canali 200 e 203). Su questa pagina seguiremo live i sorteggi d oggi di Champions League ed Europa League.

Sorteggi Europa League

Ma non c'è soltanto la Champions League. Alle 13, dopo la fine del primo sorteggio, avrà luogo anche l'estrazione degli accoppiamenti per i quarti di finale di Europa League. Dopo l'eliminazione dell'Inter l'unica italiana rimasta in corsa è il Napoli di Ancelotti. Ecco le squadre rimaste in corsa per la finale di Baku: