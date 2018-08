Champions League 2018-2019: Juve col Manchester, Real per la Roma e Napoli con il Psg. Girone di ferro per l'Inter

Con la composizione dei gruppi avvenuta al Grimaldi Forum di Montecarlo ha ufficialmente inizio la fase finale della Champions League 2018/2019. L'inizio della competizione è previsto per il 18 settembre e la finale della 64ª edizione si disputerà il 1 giugno 2019 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Sorteggio non semplice per le italiane: la Juventus dovrà vedersela con il Manchester United di Mourinho, la Roma con il Real Madrid campione in carica e il Napoli con il Psg di Neymar, Mbappè e Cavani, e il Liverpool finalista nella passata edizione. Girone di ferro per l'Inter che sfiderà il Barcellona di Messi e il Tottenham di Kane. Ecco tutti i gruppi della Champions League 2018/2019:

Champions League 2018-2019: i gruppi

GRUPPO A

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Monaco

Club Brugge

GRUPPO B

Barcellona

Tottenham Hotspur

Psv Eindhoven

Inter

GRUPPO C

Paris Saint Germain

Napoli

Liverpool

Stella Rossa

GRUPPO D

Lokomotiv Mosca

Porto

Schalke 04

Galatasaray

GRUPPO E

Bayern Monaco

Benfica

Ajax

Aek Atene

GRUPPO F

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Lione

Hoffenheim

GRUPPO G

Real Madrid

Roma

Cska Mosca

Viktoria Plzen

GRUPPO H

Juventus

Manchester United

Valencia

Young Boys

Sorteggio complessivamente favorevole soltanto per la Juventus che, a parte il Manchester United di Mourinho, dovrà vedersela con il Valencia e gli svizzeri dello Young Boys. Non può sorridere il Napoli, che dovrà vedersela con Psg e Liverpool, oltre che con i serbi della Stella Rossa. La Roma pesca il Real, i russi del Cska e Viktoria Plzen, per un girone che, tolti i campioni in carica è abbordabile. Girone di ferro per l'Inter, che pesca Barcellona, Tottenham e Psv.