Sorteggio Champions League 2019-2020: ottavi di finale Juve, Napoli e Atalanta

Grande attesa per il sorteggio degli ottavi della Champions League 2019-2020. Tre le italiane ancora in corsa: Juventus, Napoli e Atalanta tra qualche giorno conosceranno le avversarie. Il sorteggio di Nyon è in programma lunedì 16 dicembre alle ore 12.

Nell'attesa è possibile sbizzarrirsi con il gioco degli incastri, conseguenza dei paletti regolamentari (ad esempio, due squadre dello stesso Paese non possono incontrarsi agli ottavi di finale di Champions, e nemmeno possono affrontarsi agli ottavi due squadre che erano nello stesso girone di qualificazione).

Sorteggio ottavi di finale Champions League 2019-2020

In tutto sono 16 le squadre rimaste, ecco le composizioni delle due fasce.

1a fascia: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus , RB Lipsia, Liverpool, Manchester City, Psg, Valencia.

, RB Lipsia, Liverpool, Manchester City, Psg, Valencia. 2a fascia: Atalanta, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, Napoli, Real Madrid, Tottenham.

Ecco chi potrebbero incontrare le italiane secondo il calcolo della probabilità.

La Juventus ha il 21,6% di probabilità di beccare il Chelsea ma anche il Real Madrid (21,3%) non è un'ipotesi campata per aria. Molte chance pure per Tottenham (20,7%) e Borussia Dortmund (20%). Il Lione è quinta in questa particolare classifica (16,4%).

Passiamo al Napoli: gli azzurri potrebbero affrontare Valencia (18,9%), Barcellona (18,5%) o Manchester City (18,4%). Più distanti Bayern Monaco (15%), Psg (14,7%) e Lipsia (14,5%).

Anche per l'Atalanta l'avversaria più probabile è il Valencia (18,9%) poi seguono Barcellona (18,5%) e Liverpool (18,2%). Meno chance per Bayern Monaco (15,8%), Psg (14,3%) e Lipsia (14,3%).

Il sogno di tutte le squadre ha una data ben precisa: 30 maggio 2020. E' il giorno della finale della Champions League 2020, in programma all'Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul.

Dove vedere sorteggio ottavi di finale Champions League 2019-2020

I sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League saranno trasmessi lunedì 16 dicembre alle ore 12 in diretta TV su Sky Sport per gli abbonati e su Mediaset, in streaming invece su Sky Go, Now TV, Mediaset Play ed anche su DAZN. Lo potrete seguire come sempre anche qui su Today.

Date ottavi finale Champions League 2020

16 dicembre 2019 – sorteggi ottavi di finale .

di . 18, 19, 25, 26 febbraio 2020 – ottavi di finale d'andata.

di d'andata. 10, 11, 17, 18 marzo 2020 – ottavi di finale ritorno.

Guess who 👀 pic.twitter.com/GzWofGclzj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2019

