Juventus e Roma, sorteggio dei quarti di finale di Champions League

Juventus e Roma sognano Kiev: la finale di Champions League, in programma allo Stadio Olimpico della capitale ucraina il prossimo 26 maggio, è un obiettivo ancora lontano. Ma le due italiane si sono guadagnate l'accesso ai quarti di finale con prestazioni convincenti.

Sorteggio Juventus e Roma

A Nyon va in scena il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018. Le squadre presenti ai sorteggi sono Juventus, Roma, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Siviglia e Bayern Monaco. I sorteggi verranno trasmessi in diretta e in chiaro da Mediaset su Italia 1 a partire dalle 12.00.

Quarti Finale Champions 2018

La "crema" del calcio europeo, e sono possibili gli scontri tra squadre dello stesso Paese. Real Madrid e Barcellona sono i clienti più scomodi per tutti. Barcellona-Real è la sfida che tutte le avversarie si augurano (per non incontrare le due corazzate). Ma anche City e Bayern sono in stato di grazia.

Champions League: le date

I quarti di finale andranno in scena tra il 3/4 e il 10/11 aprile, il 13 aprile ci sarà il sorteggio delle semifinali che sono in programma tra il 24/25 aprile e il 1/2 maggio mentre la finale è fissata per sabato 26 maggio allo stadio NSC Olimpiyskyi di Kiev.