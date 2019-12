Sorteggio Champions: Lione per la Juve, Messi a Napoli e Atalanta sogna col Valencia

Oggi c'è stato il sorteggio degli ottavi della Champions League 2019-2020. Tre le italiane ancora in corsa: Juventus, Napoli e Atalanta. Qualificazione alla portata per i bianconeri contro il Lione, missione molto più complessa per il Napoli contro il Barcellona (per la prima volta Messi giocherà al San Paolo). Atalanta "fortunata", col Valencia sarà una sfida quasi alla pari.

Ottavi di finale Champions League 2019-2020

Lione- Juventus (andata 26 febbraio-ritorno 17 marzo)

(andata 26 febbraio-ritorno 17 marzo) Napoli -Barcellona (andata 25 febbraio-ritorno 18 marzo)

-Barcellona (andata 25 febbraio-ritorno 18 marzo) Atalanta -Valencia (andata 19 febbraio-ritorno 10 marzo)

-Valencia (andata 19 febbraio-ritorno 10 marzo) Borussia Dortmund-Psg (andata 18 febbraio-ritorno 11 marzo)

Real Madrid-Manchester City (andata 26 febbraio-ritorno 17 marzo)

Atletico Madrid-Liverpool (andata 18 febbraio-ritorno 11 marzo)

Chelsea-Bayern Monaco (andata 25 febbraio-ritorno 18 marzo)

Tottenham-Lipsia (andata 19 febbraio-ritorno 10 marzo)​​​​​​​

L'Atalanta giocherà contro il Valencia nella gara di andata a San Siro il 19 febbraio, invece la sfida di ritorno sarà il 10 marzo al Mestalla. Il Napoli giocherà al San Paolo la prima partita il 25 febbraio, la seconda, al Camp Nou, il 18 marzo. La Juventus gioca a Lione il 26 febbraio e all'Allianz il 17 marzo.

In tutto erano 16 le squadre rimaste, ecco le composizioni delle due fasce.

1a fascia: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus , RB Lipsia, Liverpool, Manchester City, Psg, Valencia.

, RB Lipsia, Liverpool, Manchester City, Psg, Valencia. 2a fascia: Atalanta, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, Napoli, Real Madrid, Tottenham.

Il sogno di tutte le squadre ha una data ben precisa: 30 maggio 2020. E' il giorno della finale della Champions League 2020, in programma all'Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul.

Date ottavi finale Champions League 2020