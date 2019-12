Sorteggio Europa League 2019-2020: Ludogorets-Inter e Roma-Gent

Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League, a Nyon si decidono anche i sedicesimi di finale dell'Europa League.Con l'eliminazione della Lazio, in gioco rimangono la Roma, che ha superato la fase a gironi, e l'Inter, che invece è retrocessa dalla Champions in virtù del terzo posto nel girone. Ecco gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale. Le gare di andata si

svolgeranno giovedì 20 febbraio, le gare di ritorno il 27.

Sorteggio Europa League 2019-2020: i sedicesimi di finale

I nerazzurri di Conte evitano i pericoli tedeschi (Bayer e Eintracht) e pescano dall'urna di Nyon i bulgari del Ludogorets, mentre la Roma di Fonseca dovrà vedersela con il Gent. In evidenza il big match tra due squadre retrocesse dalla Champions, Bayer Leverkusen e Porto.