Formula 1, sosia di Alonso si aggira nel paddock di Monza: "Ma quello è Foodnando"

Simpatico intermezzo nel paddock di Monza, dove domenica si corre una delle gare più attese della stagione. Fernando Alonso a spasso nel paddock e, contemporaneamente, a bordo della sua McLaren per le Libere 1? Impossibile ovviamente.

Nonostante l'incredibile somiglianza nell'abbigliamento e nello stile, la forma fisica un poco arrotondata ha "tradito" l'imitatore. Ci scherza su la Mercedes , che ha simpaticamente definito "l'altro" Alonso "Foodnando".

Foodnando Alonso — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 31 agosto 2018



La Force India di Sergio Perez protagonista nelle prime libere del Gp d'Italia di F1. 1:34.000 il miglior tempo del messicano che precede Kimi Raikkonen (1:34.550), unico ferrarista in top 10. Pochi giri per Sebastian Vettel che ha dovuto sostituire il cambio per la rottura dello stesso. Al tedesco non verrà inflitta nessuna penalità per la sostituzione del cambio, in quanto il venerdì non viene utilizzato quello da gara. Terzo tempo per l'altra Force India di Esteban Ocon (1'34"593). Sotto la pioggia battente di Monza Bottas è decimo, solo undicesimo Lewis Hamilton. Hartley e Ricciardo completano la top 5 della prima sessione