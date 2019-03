San Siro addio: un nuovo stadio gioiello per Inter e Milan

Inter e Milan avrebbero definitivamente deciso di rottamare San Siro per costruire un nuovo stadio, da zero. A riferirlo è Repubblica, secondo cui il club rossonero avrebbe già scelto con certezza, mentre a breve dovrebbe arrivare la risposta dei nerazzurri, che comunque si sarebbero ormai convinti della nuova soluzione. Nerazzurri e rossoneri avrebbero già fissato anche una potenziale data per l'inaugurazione della nuova struttura: il 2023.

Si parla di un impianto da 60mila posti, da costruire dove attualmente sono presenti i parcheggi del Meazza. Il progetto, secondo Repubblica, riguarda un gioiello da 600 milioni di euro e l'idea, come riferisce il quotidiano, è quella di finanziare parte dei costi con i diritti sul nome che dovrebbero valere un minimo di 25 milioni di euro l'anno. L'attuale San Siro, dunque, verrebbe demolito per fare nascere lo stadio più innovativo d'Europa, prendendo come modelli la Mercedes Benz Arena di Atlanta e il MetLife di New York.

Il prato e il primo anello verrebbero interrati per limitare l'impatto anche sul quartiere e durante i lavori le due squadre continuerebbero a giocare a San Siro, al vecchio Giuseppe Meazza. L'obiettivo delle due squadre di Milano è quello di tornare a competere ai massimi livelli del calcio internazionale. E un nuovo stadio - come insegna la Juventus con l'Allianz Stadium di Torino - è un passo necessario per aumentare i ricavi e ridurre il gap cone la grandi d'Europa.





Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!