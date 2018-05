Superbike Imola 2018: orari diretta tv e streaming, dove vedere la gara

Anche per questa stagione Mediaset trasmette tutta la stagione del Mondiale Superbike (WSBK).

Tutto in chiaro per i tanti appassionati su Italia 1 e Mediaset Italia 2 e in live streaming sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

Da sabato 12 maggio 2018 è in programma il round di Imola, sempre con la telecronaca curata da Giulio Rangheri e a Max Temporali.

Superbike Imola 2018 : orari diretta tv

Italia 1 trasmetterà in esclusiva in chiaro, in diretta e in alta definizione su Italia 1 HD (canale 506), la classe Superbike, “Gara 1” il sabato e “Gara 2” la domenica

Invece Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro e in diretta tutto il weekend motociclistico di Superbike, Supersport, Superstock 1000 e della Supersport 300 dalle qualifiche alle gare

Per quel che riguarda inve il web, Sportmediaset trasmetterà in diretta streaming su sito e app (gratuita per tutti i sistemi operativi) l’intero weekend motociclistico, in simulcast con Mediaset Italia 2.

Orari Superbike Imola 12-13 maggio 2018

• ITALIA 1 e ITALIA 1 HD

Sabato 12 maggio

Ore 13.00 diretta gara 1 Superbike

Domenica 13 maggio

Ore 13.00 diretta gara 2 Superbike

• MEDIASET ITALIA 2

Sabato 12 maggio

Ore 08.45 diretta prove libere 3 Superbike

Ore 09.15 diretta prove libere 3 Supersport

Ore 10.15 diretta superpole Superbike

Ore 13.00 diretta gara 1 Superbike

Ore 14.00 diretta superpole Supersport

Ore 15.00 diretta qualifiche Superstock 1000

Domenica 13 maggio

Ore 09.00 diretta warm up Supersport 300

Ore 09.30 diretta warm up Supersport

Ore 10.00 diretta warm up Superbike

Ore 11.20 diretta gara 1 Supersport

Ore 13.00 diretta gara 2 Superbike

Ore 14.15 diretta gara Supersport 300

Ore 15.10 diretta gara Superstock 1000

Superbike, la diretta

La diretta streaming della gara di Superbike dal circuito di Imola

Tweets by WorldSBK