Tabellone Mondiali 2018 Russia | Calendario, date e orari di tutte le partite

I mondiali di calcio Russia 2018 non vedranno l'Italia tra le protagoniste. Ma sarà un grande spettacolo, e già dai gironi sono in programma grandi sfide. E' la 21esima edizione della coppa del mondo, 32 le squadre partecipanti (con due debuttanti, Panama e Islanda). La Germania punta a diventare la prima Nazionale capace di vincere due edizioni di fila dei Mondiali di calcio dopo Italia (1934-1938) e Brasile (1958-1962).

La Russia affronterà nel Gruppo A Uruguay, Egitto e Arabia Saudita (con cui aprirà la competizione il 14 giugno a Mosca). Il Portogallo affronterà Spagna, oltre a Marocco e Iran nel Girone B. Gruppo C non proibitivo per la Francia, che avrà Australia, Perù e Danimarca. L'Argentina trova Islanda, Croazia e Nigeria, va meglio al Brasile: Svizzera, Costarica e Serbia. La Svezia, che ha eliminato l'Italia ai play-off, è stata inserita nel Gruppo F con Germania, Messico e Corea. Nel Gruppo G Belgio, Panama, Tunisia e Inghilterra, infine nel Gruppo H ci sono Polonia, Senegal, Colombia e Giappone.

Tabellone Calendario Mondiali Russia 2018

Per consultare il tabellone con tutte le partite in calendario giorno per giorno, la Fifa lo ha pubblicato sul sito ufficiale in un formato agile e di facile consultazione. Vai al TABELLONE MONDIALI 2018

Gruppo A

14-giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita

15-giu 14.00 A Egitto-Uruguay

19-giu 20.00 A Russia-Egitto

20-giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita

25-giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto

25-giu 16.00 A Uruguay-Russia

Gruppo B

15-giu 17.00 B Marocco-Iran

15-giu 20.00 B Portogallo-Spagna

20-giu 14.00 B Portogallo-Marocco

20-giu 20.00 B Iran-Spagna

25-giu 20.00 B Spagna-Marocco

25-giu 20.00 B Iran-Portogallo

Gruppo C

16-giu 12.00 C Francia-Australia

16-giu 18.00 C Perù-Danimarca

21-giu 14.00 C Francia-Perù

21-giu 17.00 C Danimarca-Australia

26-giu 16.00 C Danimarca-Francia

26-giu 16.00 C Australia-Perù

Gruppo D

16-giu 15.00 D Argentina-Islanda

16-giu 21.00 D Croazia-Nigeria

21-giu 20.00 D Argentina-Croazia

22-giu 17.00 D Nigeria-Islanda

26-giu 20.00 D Islanda-Croazia

26-giu 20.00 D Nigeria-Argentina

Gruppo E

17-giu 14.00 E Costa Rica-Serbia

17-giu 20.00 E Brasile-Svizzera

22-giu 14.00 E Brasile-Costa Rica

22-giu 20.00 E Serbia-Svizzera

27-giu 20.00 E Serbia-Brasile

27-giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica

Gruppo F

17-giu 17.00 F Germania-Messico

18-giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud

23-giu 17.00 F Germania-Svezia

23-giu 20.00 F Corea del Sud-Messico

27-giu 16.00 F Messico-Svezia

27-giu 16.00 F Corea del Sud-Germania

Gruppo G

18-giu 17.00 G Belgio-Panama

18-giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra

23-giu 14.00 G Belgio-Tunisia

24-giu 14.00 G Inghilterra-Panama

28-giu 20.00 G Inghilterra-Belgio

28-giu 20.00 G Panama-Tunisia

Gruppo H

19-giu 14.00 H Polonia-Senegal

19-giu 17.00 H Colombia-Giappone

24-giu 17.00 H Giappone-Senegal

24-giu 20.00 H Polonia-Colombia

28-giu 16.00 H Senegal-Colombia

28-giu 16.00 H Giappone-Polonia

Ottavi di finale

30-giu 16.00 1C-2D (50)

30-giu 20.00 1A-2B (49)

01-lug 16.00 1B-2A (51)

01-lug 20.00 1D-2C (52)

02-lug 16.00 1E-2F (53)

02-lug 20.00 1G-2H (54)

03-lug 16.00 1F-2E (55)

03-lug 20.00 1H-2G (56)

Quarti di finale

06-lug 16.00 V49-V50 (57)

06-lug 20.00 V53-V54 (58)

07-lug 16.00 V55-V56 (60)

07-lug 20.00 V51-V52 (59)

Semifinali

10-lug 20.00 V57-V58 (61)

11-lug 20.00 V59-V60 (62)

Finali

14 lug 16.00 Finale 3° posto

15 lug 17.00 Finale