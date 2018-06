Roland Garros, il sogno di Cecchinato finisce in semifinale contro Thiem

Niente da fare per Marco Cecchinato: il sogno Roland Garros termina in seminfinale contro Dominic Thiem, ma nulla può e potrà cancellare la soddisfazione per una cavalcata straordinaria.

Il 25enne siciliano, numero 72 del mondo, cede al 24enne austriaco numero 8 del ranking Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 7-5, 7-6 (12-10), 6-1 in due ore e 17 minuti. Dopo due set combattuti, nel terzo il palermitano alza bandiera bianca.

Quello del secondo set è stato un tie break palpitante, dove Cecchinato ha annullato una marea di set point all’avversario. Ma non basta.

Thiem aspetta ora in finale in vincitore dell’altra semifinale tra Nadal e Del Potro.