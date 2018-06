Cecchinato nella storia, battuto Djokovic: è in semifinale al Roland Garros

Il percorso di Marco Cecchinato al Roland Garros sta assumendo sempre di più i tratti di una favola: nel giro di pochi mesi il tennista italiano è arrivato dai challenger alle semifinali del prestigioso torneo parigino.Sulla terra rossa di Parigi l'azzurro ha incantato gli spettatori e annichilito l'illustre avversario, l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic.

Il 25enne di Palermo alla fine si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4), 1-6, 7-6 (13-11) al quarto match point in quasi tre ore e mezza di gioco. In lacrime dopo il colpo vincente sdraiato a terra. Cecchinato è l'ottavo italiano ad arrivare in una semifinale di uno Slam.

Cecchinato nella storia

L'azzurro con questo successo entra nella storia del tennis italiano. Erano 40 anni che un tennista italiano non raggiungeva la semifinale di uno Slam: l'ultimo è stato Corrado Barazzutti al Roland Garros 1978, quando perse 6-0 6-1 6-0 contro Bjorn Borg.

Con questo risultato Cecchinato entrerà tra i primi trenta del mondo, al numero 27 e ora avrà due giorni di riposo prima della semifinale dove affronterà Dominic Thiem. L'austriaco, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, non ha concesso scampo ad Alexander Zverev, numero 3 e secondo favorito del tabellone.

Il cammino al Roland Garros

Dopo il primo titolo Atp conquistato a Budapest a fine aprile, il numero 72 del ranking mondiale, alla seconda presenza nel tabellone principale dello Slam francese (quinta complessiva nei Major), dopo aver messo in fila il rumeno Marius Copil, l'argentino Marco Trungelliti, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del ranking mondiale e decima testa di serie, e il belga David Goffin, numero 9 Atp e ottavo favorito del seeding, ha superato il più illustre avversario, il serbo Novak Djokovic, numero 22 della classifica mondiale e 20esimo favorito del seeding, vincitore qui nel 2016 e finalista nel 2015, 2014 e 2012.

"Incredibile, mi batteva forte il cuore"

"Non riesco a capire dove mi trovo...E' incredibile". Sono le prime parole di Marco Cecchinato al termine del match vinto contro Novak Djokovic che lo ha portato alla semifinale. "Il cuore mi batteva molto forte ma tutti i match point li ho giocati bene. Lui ha spinto, ha fatto una stop volley sulla linea, un dritto sulla linea, e iniziavo a crederci meno, perché tante chance...alla fine ho giocato un grandissimo match point e mi batteva forte il cuore", ha aggiunto Cecchinato ad Eurosport.