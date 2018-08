Roma, la nuova terza maglia "profuma di storia"

La Roma e Nike lanciano la nuova terza maglia per la stagione 2018-2019. Il kit, il cui colore principale è il giallo, sarà indossato dalla squadra di Di Francesco per la prima volta in Milan-Roma, in programma questa sera alle 20.30 a San Siro.

"L'ineguagliabile ricchezza della storia della Città Eterna è il tema centrale della nuova terza maglia", si legge nel comunicato di lancio sul sito del club. L'idea si sviluppa attorno a una serie di mappe aeree che rappresentano i momenti cruciali della storia di Roma, dall'antichità fino a oggi. Inserito in modo discreto all'interno di questo design, c'è anche il Lupetto di Gratton, storico marchio del club giallorosso.