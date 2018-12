The Journey: Canelo /Rocky: la docu-serie per i fan della boxe

In attesa della grande sfida per il titolo WBA dei supermedi, tra sabato 15 e domenica 16 dicembre, che vedrà sfidarsi la superstar Canelo Alvarez (50-1-2, di cui 34 KO) e il campione WBA Regular dei supermedi, l’inglese Rocky Fielding, al celebre Madison Square Garden di New York City, DAZN presenta la sua prima docu-serie originale a livello globale, THE JOURNEY: CANELO/ROCKY.

La serie è suddivisa in tre episodi. Il primo, già disponibile sulla piattaforma, e il secondo, che sarà invece lanciato domani, giovedì 13 dicembre, fanno vivere ai fan della boxe il dietro le quinte della preparazione dei due pugili a questo storico evento.

Il terzo e ultimo, online da venerdì 21 dicembre esplorerà le emozioni, l’adrenalina e i momenti più intimi vissuti dai campioni durante l’attesa serata.

THE JOURNEY: CANELO/ROCKY è narrato dalla star del cinema e della tv Jaime Camil; la produzione esecutiva è stata affidata a Jason Bowers e Grant Best, vincitori dell’Emmy Award.