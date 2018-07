Reggiana sull'orlo del fallimento: il commovente pianto dell'anziano tifoso

"Nella vita esistono sicuramente cose ben peggiori, ma probabilmente per il nostro "Melo" la Reggiana era tutto" commenta su Twitter la pagina Reggiana Forever.

La Ac Reggiana 1919 si avia verso la scomparsa dopo quasi 100 anni di storia. Lo storico tifoso non si dà pace. Il pianto davanti alla sede del club mentre accarezza la bandiera granata fa il giro del web e il pieno di like. "Non dite che è solo un gioco. Non ditelo a lui" dicono i tifosi sui social.

Venerdì la Figc ufficializzerà l’esclusione dei granata dal professionismo e ritirerà il titolo sportivo dell’Associazione Calcio Reggiana 1919. Subito dopo partirà la procedura che vede in primo piano l’amministrazione comunale per costituire una nuova società. L’obiettivo è ripartire dalla serie D.