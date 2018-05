Napoli, Tonelli attacca la Juve: "Abbiamo la sensazione di aver vinto il campionato"

Il campionato lo ha vinto il Napoli, secondo Tonelli. Il difensore ai margini della squadra di Sarri su Instagram non ha gradito i festeggiamenti bianconeri: "Quando il vincitore invece di pensare alla vittoria pensa a colui che ha sconfitto - scrive il difensore del Napoli - vuol dire che è stata una vittoria sofferta e che nell’arco temporale della gara ha pensato anche di non farcela! Onore a noi che usciamo sconfitti da questo campionato, ma con la sensazione di esserne i vincenti, onore a chi come noi ci ha creduto fino all’ultimo minuto".

Pochi giorni fa Aurelio De Laurentiis riteneva che il Napoli fosse una sorta di vincitore morale dello Scudetto: "Ci hanno tolto otto punti - dichiarava - e io dichiaro che lo Scudetto è del Napoli e ce l'hanno levato". Per poi aggiungere. "La non corretta applicazione del Var, il comportamento discutibile arbitrale ci hanno penalizzato".