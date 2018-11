I tifosi dell'Inter hanno già le dita incrociate. Alle ore 21 di oggi, mercoledì 28 novembre, i nerazzurri scenderanno in campo a Wembley, in Inghilterra, per il quinto turno della fase a gironi della Champions League. Nonostante il gruppo B fosse uno dei più tosti, considerata la presenza degli inglesi e del Barcellona, dopo il pareggio a San Siro contro i blaugrana gli uomini di Spalletti possono ben sperare in un passaggio del turno, che fino a qualche mese fa sembrava una missione impossibile. Ai nerazzurri basterà un pareggio contro il Tottenham per strappare il pass degli ottavi con un turno di anticipo. Il match tra Tottenham e Inter verrà trasmesso in diretta in chiaro su RaiUno e, come tutte le gare di Champions League, sui canali Sky.

Tottenham-Inter: le probabili formazioni

Rispetto alla gara dell'andata Pochettino potrà contare sul talento di Dele Alli, che dovrebbe comporre il trio di fantasisti alle spalle di Kane completato da Eriksen e Son. In difesa, vista l'assenza di Rose, a sinistra dovrebbe giocare Davies.

Spalletti, dopo il turnover contro il Frosinone, ritrova la sua squadra migliore. Unico assente Vrsaljko che verrà sostituito da D'Ambrosio. A centrocampo torna la coppia Brozovic-Vecino, mentre in attacco si rivedono Perisic e Icardi.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Dier; Eriksen, Alli, Son; Kane.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Tottenham-Inter: come vedere la partita in diretta tv e streaming

Il match di Wembley avrà inizio alle ore 21 e, come avviene ogni mercoledì con un match delle squadre italiane, verrà trasmesso in chiaro e in diretta su RaiUno. Per gli abbonati Sky Tottenham-Inter sarà disponibile anche sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per chi invece volesse gustare la partita in streaming su tablet, pc o smartphone, gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio SkyGo, mentre per gli altri basterà collegarsi al sito di Rai.tv.

L'Inter passa se

Con il Barcellona leader del gruppo a quota 10 punti, l'Inter (7 punti) può sperare di qualificarsi come seconda. Al momento il Tottenham ha soltanto 4 punti, quindi in caso di pareggio in Inghilterra, i nerazzurri sarebbero già qualificati agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Ovviamente anche in caso di vittoria in terra inglese Icardi e compagni sarebbero qualificati, mentre in caso di sconfitta tutto si giocherà nell'ultima giornata.