Tottenham-Juventus, come vedere la partita in tv e in streaming

E' il primo spartiacque della stagione bianconera. Dopo il 2-2 tutt'altro che positivo nell'andata in casa, la Juventus va a Londra per sfidare a Wembley il Tottennam nel ritorno degli ottavi di Champions League. Allegri punta tutto su Dybala-Higuain, mentre Pochettino può contare su un Harry Kane sempre più decisivo. Non ha scelta la Juve: bisogna vincere per passare il turno, oppure pareggiare con molti gol. Non sarà facile. Il Pipita Higuain ha recuperato in extremis, Dybala sta entrando solo ora in forma dopo lo stop per infortunio: c'è bisogno dei loro gol per continuare a sognare la "coppa dalle grandi orecchie".

Tottenham-Juventus in tv e in streaming

Per la prima volta in questa stagione una partita europea della Vecchia Signora sarà trasmessa in chiaro. Tottenham-Juventus verrà trasmessa da Canale 5 a partire dalle 20.40 e sarà visibile anche in streaming dal sito del canale. Il match sarà trasmesso inoltre da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD (in streaming con Premium Play). Come sempre, molti siti pubblicheranno in serata link per seguire la partita in streaming. Ma attenzione: numerosi portali che raccolgono link in Italia potrebbero essere considerati illegali.

Probabili formazioni Tottenham-Juventus

Tottenham (4-3-3) Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Eriksen, Dier, Dembelé, Lamela, Kane, Alli

Juventus (4-3-3) Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa, Higuain