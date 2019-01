Tour de France 2019, tutte le tappe: percorso e altimetria

E' un grande Tour de France, quello 2019. L'edizione si preannuncia spettacolare. Si parte da Bruxelles (Belgio) in onore del "cannibale" Eddy Merckx il 6 luglio, e si concluderà il 28 luglio con la solita passerella che porterà ai Campi Elisi il vincitore del Tour 2019. Tre settimane che incoroneranno la nuova Maglia Gialla.

La cronometro a squadre del secondo giorno potrebbe già spostare qualcosa di grosso nella classifica generale. Poi le cose si chiariranno all'arrivo a La Planche des Belles Filles (strappo finale durissimo, oltre il 20% e tante salite). Tappe per lunghe fughe, tappe per velocisti, ce n'è per tutti i gusti. Non mancheranno la salita del Tourmalet, e poi Col de Vars, Col d’Izoard e Col du Galibier. La tappa decisiva dovrebbe essere quella con la lunghissima scalata a Val Thorens.

Froome alla presentazione del Tour del France 2019 EPA/YOAN VALAT​

Tappe Tour de France 2019

Ecco tutte le tappe del Tour del France 2019: con un pallino segnaliamo le 4 tappe che molto probabilmente saranno decisive (e forse anche le più spettacolari da seguire in tv, per i tanti appassionati. Le date, se andate di fretta, sono: 11, 20, 25 e 27 luglio 2019).

Tour de France 2019 in tv

Le tappe del Tour de France dovrebbero essere trasmesse come per l'edizione passata anche nel 2019 sulla Rai e su Eurosport. Solitamente Eurosport trasmette la tappa integralmente, la Rai inizia il collegamento nel primo pomeriggio.

Altimetria e percorso tappe Tour de France 2019

1 - Prima tappa: Bruxelles – Bruxelles (sabato 6 luglio, 192 km)

Tappa per velocisti, il "Muro" è lontano dal traguardo