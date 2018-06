Tour de France 2018, tutte le tappe: percorso e altimetria

Sarà "caccia aperta" a Chris Froome. Il Tour de France 2018 si corre dal 7 al 29 luglio: confermato l'arrivo classico sugli Champs-Élysées per le corsa in giallo numero 105 della storia.

Percorso Tour de France 2018

E' un Tour de France, quello dell'edizione 2018, disegnato magnificamente. Un percorso vario, tante salite, pavé, vari trabocchetti cui anche i fuoriclasse dovranno prestare attenzione. Sarà l'edizione più breve dal 2003 a oggi, se si guarda il chilometraggio complessivo.

Tappe Tour de France 2018

In sintesi al Tour de France 2018 ci saranno otto tappe per velocisti, cinque per i differenti corridori da classiche e per i fuggitivi, sei per scalatori, una cronometro a squadre e una cronometro individuale. E' disponibile l'altimetria di alcune tappe, per le restanti ve la proporremo in prossimità dell'inizio della corsa.

7 Luglio 2018: 1 tappa Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte, 189 km

8 Luglio 2018: 2e tappa Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 183 km

9 Luglio 2018: 3e tappa Cholet - Cholet, 35 km (contre-la-montre par équipes)

10 Luglio 2018: 4e tappa La Baule - Sarzeau, 192 km

11 Luglio 2018: 5e tappa Lorient - Quimper, 203 km

12 Luglio 2018: 6e tappa Brest - Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 181 km

13 Luglio 2018: 7e tappa Fougères - Chartres, 231 km

14 Luglio 2018: 8e tappa Dreux - Amiens Métropole, 181 km

15 Luglio 2018: 9e tappa Arras Citadelle - Roubaix, 154 km

16 Luglio 2018: riposo à Annecy

17 Luglio 2018: 10e tappa Annecy - Le Grand-Bornand, 159 km

18 Luglio 2018: 11e tappa Albertville - La Rosière 1850, 108 km

19 Luglio 2018: 12e tappa Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez, 175 km

20 Luglio 2018: 13e tappa Bourg-d'Oisans - Valence, 169 km

21 Luglio 2018: 14e tappa Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende, 187 km

22 Luglio 2018; 15e tappa Millau - Carcassonne, 181 km

23 Luglio 2018: riposo à Carcassonne

24 Luglio 2018: 16e tappa Carcassonne - Bagnères-de-Luchon, 218 km

25 Luglio 2018: 17e tappa Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan col de Portet, 65 km

26 Luglio 2018: 18e tappa Trie-sur-Baïse - Pau, 172 km

27 Luglio 2018: 19e tappa Lourdes - Laruns, 200 km