Tour de France 2019, tutte le tappe: percorso e altimetria

TAPPE TOUR DE FRANCE 2019. E' un grande Tour de France, quello 2019 (qui tutte le tappe) L'edizione si preannuncia spettacolare. Si parte da Bruxelles (Belgio) in onore del "cannibale" Eddy Merckx il 6 luglio, e si concluderà il 28 luglio con la solita passerella che porterà ai Campi Elisi il vincitore del Tour 2019. Tre settimane che incoroneranno la nuova Maglia Gialla. La cronometro a squadre del secondo giorno del Tour de France 2019 potrebbe già spostare qualcosa di grosso nella classifica generale. Poi le cose si chiariranno all'arrivo a La Planche des Belles Filles (strappo finale durissimo, oltre il 20% e tante salite). Tappe per lunghe fughe, tappe per velocisti, ce n'è per tutti i gusti. Non mancheranno la salita del Tourmalet, e poi Col de Vars, Col d’Izoard e Col du Galibier. La tappa decisiva dovrebbe essere quella con la lunghissima scalata a Val Thorens.

Dopo l'infortunio di Chris Froome i favoriti sono Geraint Thomas (vincitore nel 2018), Tom Dumoulin, Egan Bernal, Nairo Quintana, ma i tifosi attendono anche Romain Bardet, Richie Porte, Adam Yates, Jakub Fuglsang, Vincenzo Nibali e Thibaut Pinot.

Froome alla presentazione del Tour del France 2019 EPA/ANSA

Tappe Tour de France 2019

Ecco tutte le tappe del Tour del France 2019: con un pallino segnaliamo le 4 tappe che molto probabilmente saranno decisive (e forse anche le più spettacolari da seguire in tv, per i tanti appassionati. Le date, se andate di fretta, sono: 11, 20, 25 e 27 luglio 2019).

Tour de France 2019 in tv e streaming

Le tappe del Tour de France viene trasmesso come per l'edizione passata anche nel 2019 sulla Rai e su Eurosport. Solitamente Eurosport trasmette la tappa integralmente, la Rai inizia il collegamento nel primo pomeriggio.

Per coloro che non sono davanti alla tv, c'è l'opzione streaming. Per vedere in streaming il Tour de France 2019 c'è la diretta streaming su Eurosport Player e su Rai Play.

Altimetria e percorso tappe Tour de France 2019

1 - Prima tappa: Bruxelles – Bruxelles (sabato 6 luglio, 192 km)

Tappa per velocisti, il "Muro" è lontano dal traguardo