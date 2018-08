Perché Borriello ha scelto di giocare a Ibiza

Tutti ad Ibiza! Ma non in vacanza, bensì a giocare per l'UD Ibiza (terza serie spagnola). Dopo il colpo Marco Borriello, che alle Baleari è ormai di casa, il club ora vuole anche Antonio Cassano. L'indiscrezione di mercato è stata lanciata dal 'Corriere della Sera' e ripresa in Spagna dal madrileno 'As'. L'operazione sembra davvero possibile, anche perché FantAntanio, fermo da ormai due stagioni, in Italia non ha più mercato a 36 anni. Borriello stesso si sarebbe adoperato per facilitare la trattativa che porterebbe a Ibiza il suo ex compagno d'attacco nell'Italia agli europei del 2008 sotto la guida di Roberto Donadoni. E non è tutto: il club spagnolo di proprietà di Amedeo Salvo starebbe pensando anche ad Adriano Galliani come presidente onorario.

Borriello: "Scelta di vita"

“Ho avuto anche offerte da club di A e di B, ma qui ho sentito le vibrazioni giuste - ha raccontato Borriello al Corriere della Sera - La società sta lavorando ad un altro grande acquisto, ma non posso svelare chi è”. L’Ibiza, rifondato nel 2015, è ripartito dall’Eccellenza e ha un progetto molto, molto ambizioso: "Qui posso andare a farmi un bagno anche dopo l'allenamento - ha scherzato l’attaccante - ma ho scelto Ibiza non solo per questo, chiaramente. Nascerà un nuovo stadio con hotel annesso, un centro sportivo. La squadra è forte, il presidente ha idee e vuole investire. Si chiama Amedeo Salvo, l’ex portiere del Valencia”.

"Ibiza è casa mia"

Marco Borriello ha poi continuato spiegando il progetto del club: “La società vuole diventare un veicolo in più per lanciare il marchio dell’isola nel mondo - ha proseguito - dieci anni fa ho comprato qui, questa è la mia casa. Mi aveva chiamato anche qualche club di A, molti di B. Poi è arrivata questa offerta e ho sentito le vibrazioni giuste. Si tratta di una scelta di vita e di grandi progetti, vedrete che sorpresa”.