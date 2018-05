L'Arsenal riparte da Unai Emery: è lui il successore di Wenger

Unai Emery è il nuovo allenatore dell'Arsenal: il dopo Wenger inizia con il tecnico basco, che si era liberato poche settimane fa dal Psg dopo due anni di luci e ombre.

I Gunners hanno ufficializzato così il nuovo tecnico: "Una nuova alba, una nuova era, un nuovo capitolo". "Sono entusiasta di entrare a far parte di questo grande club - le prime parole dello spagnolo - L'Arsenal è conosciuto e amato in tutto il mondo per il suo stile di gioco, per i suoi tifosi. Sono eccitato dall'idea di avere questa responsabilità". Ha firmato un contratto con i Gunners fino al 2022.

Sulla panchina del Siviglia ha vinto tre Europa League consecutive dal 2014 al 2016.

"Unai ha una straordinaria esperienza di successi nel corso della sua carriera, ha cresciuto alcuni dei migliori giovani talenti in Europa e gioca un calcio entusiasmante che si adatta perfettamente all'Arsenal - ha detto l'amministratore delegato Ivan Gazidis - Il suo approccio laborioso e appassionato e il suo senso dei valori dentro e fuori dal campo lo rendono la persona ideale per il nostro futuro". "Sono entusiasta di ciò che possiamo fare insieme - ha aggiunto ancora Emery - e non vedo l'ora di regalare a tutti quelli che amano l'Arsenal momenti e ricordi speciali".