Cieco da 40 anni, ma rinnova l'abbonamento fino alla morte: ora sarà per sempre allo stadio

Tra Vicente Navarro Aparicio e la squadra di calcio del Valencia è stato un amore indissolubile, che rimarrà per sempre testimoniato sulla Tribuna Centrale dello stadio Mestalla.

Il Valencia infatti ha voluto rende omaggio a un tifoso speciale dedicandogli una statua in bronzo, collocata sulla seggiola 164 della fila 15, il luogo in cui Vincente sedeva in occasione di ogni partita casalinga della squadra spagnola nonostante fosse cieco da 40 anni.

Vicente Navarro Aparicio aveva infatti perso la vista a 54 anni a causa di un distacco di retina ma non aveva mai voluto rinunciare a "sentire" la sua squadra dalla tribuna del Mestalla rinnovando ogni anno il proprio abbonamente, insieme a suo figlio.

Bastone in mano e occhi rivolti verso l'alto: Vicente non sarà più presente fisicamente su quegli spalti, ma in un modo o nell'altro non smetterà mai di seguire il suo Valencia.

Un gesto meraviglioso da parte della società che, in occasione dell'anno del suo centenario, ha deciso di ricordare così un tifoso speciale. L'iniziativa ha subito riscontrato grande successo commuovendo il web e non solo.

It's heartwarming to see the story of Vicente Navarro Aparicio getting so much attention worldwide. Although he and so many other Valencianistas are no longer with us, his is a story that exemplifies the passion fans have for the club. #MoreThanAGame



