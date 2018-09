Var in Champions League dal prossimo anno: è ufficiale

C'è l'ok, atteso e inevitabile, perché il mondo del calcio è ormai andato in quella direzione e tornare indietro è anacronistico. Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha deciso di introdurre il Video Assistant Referees (Var) nella Champions League 2019-2020, a cominciare dai play-off di agosto. L'esordio ufficiale in una competizione Uefa avverrà nella Supercoppa europea in programma il prossimo 14 agosto a Istanbul.

Il Var sarà inoltre utilizzato anche negli Europei del 2020, in Supercoppa e nelle finali della Nations League del 2021 .

Non ci sarà una sede centralizzata come accaduto per i Mondiali di Russia, bensì una sala Var in ogni stadio delle squadre che parteciperanno ai playoff e alla fase a gironi. "Siamo fiduciosi che l'introduzione del Var ad agosto 2019 ci dia abbastanza tempo per allestire un sistema solido", ha dichiarato in una nota il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin.