Serie A 2018-2019, il Var sbarca sui maxischermi degli stadi

Il Var anche per chi va allo stadio. Una piccola svolta all'insegna della trasparenza, l'ennesima, per abbassare i toni e ridurre al minimo le polemiche. Dalla prossima stagione, che inizierà il 18 agosto con Chievo-Juventus, il Var sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi per permettere agli spettatori di vedere gli episodi dubbi esaminati dall'arbitro. L'autorizzazione è arrivata dalla Lega con una nota ufficiale nella quale vengono spiegate le modalità con cui verrano riprodotte le immagini, soltanto della gara in corso e dopo la decisione dell'arbitro.

Var sui maxischermi: come e quando

"La Lega Serie A autorizza la trasmissione di immagini degli eventi sui maxischermi dello stadio con le seguenti modalità" - si legge - "Potranno essere trasmesse sui maxischermi dello stadio esclusivamente immagini relative a: live della gara, gol convalidato dall'ufficiale di gara, chiara occasione da gol, azione spettacolare; in caso di episodio di "gol/non gol" per il quale sia stato utilizzato il sistema di GLT, immagini e relativa virtualizzazione delle stesse così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l'arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo. In caso di interruzione del gioco disposta dall'arbitro per l'effettuazione di una revisione con l'ausilio del VARs e debitamente segnalata dallo stesso, la scritta "VAR" mostrata sul maxischermo dello stadio, le eventuali immagini così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l'arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo".

Immagini a velocità reale

Non potranno invece essere trasmesse sui maxischermi degli stadi azioni controverse per fuorigioco e/o falli. Tutte le immagini potranno essere trasmesse una sola volta e mai in fase rallentata, ma sempre e solo a velocità reale.