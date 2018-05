Come funzionerà il Var ai Mondiali 2018

Niente Var nella prossima Champions League 2018-2019. Ma la sua introduzione ai Mondiali di Russia sarà una novità a livello internazionale da cui sarà impossibile tornare indietro.

Var Mondiali 2018

Il Var sarà introdotto in Champions ed Europa League solo quando ci sarà la massima chiarezza sul suo utilizzo. Lo ha ribadito il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in un'intervista al magazine Kicker. Per Ceferin la sperimentazione in corso in Italia e Germania ha ribadito che manca ancora una totale chiarezza sull'utilizzo del mezzo tecnologico.

"La gente - sostiene Ceferin - non lo capisce perché non viene spiegato in maniera abbastanza precisa. La Champions League è il top, il massimo del massimo, non si può fare una prova in quel contesto. Tutte le regole devono essere chiare". Ma "non si torna indietro per quanto riguarda l'uso della prova video nel calcio. La Uefa dovrà introdurre anche il Var".

Gli italiani al Var

Ci sono anche tre italiani tra i 13 arbitri scelti ufficialmente come video assistenti al Var per i Mondiali di Russia 2018. L'elenco è stato deciso dalla commissione arbitrale della Fifa guidata da Pierluigi Collina.

Ne fanno parte Massimiliano Irrati, Daniele Orsato e Paolo Valeri. In un comunicato, la Fifa spiega che i 13 arbitri selezionati "agiranno esclusivamente come video assistenti Var durante i Mondiali di Russia". Per quanto riguarda i criteri di selezione, la Federazione internazionale sottolinea che la scelta è stata basata "principalmente sulla loro esperienza come video assistenti nei rispettivi campionati".

Il gruppo degli arbitri Var per Russia 2018 sono il quatariota Al Jassim, i sudamericani Sampaio (Brasile), Vargas (Bolivia), e Vigliano (Argentina), i tedeschi Dankert e Zwaier, i portoghesi Dias Soares e Lopes Martins, il polacco Gil e l'olandese Makkelie.

Come funzionerà il Var

Per ogni partita la squadra a servizio degli arbitri sarà composta da ben quattro addetti:

il Var controllerà e verificherà le varie situazioni di gioco attraverso le inquadrature della telecamera principale riportate sul monitor superiore. Sarà inoltre a capo del team e si occuperà di comunicare con l’arbitro sul terreno di gioco;

l’Avar1 manterrà nel mentre il Var informato sulla prosecuzione del gioco in caso di controllo o revisione di un caso;

l’Avar2, dedicato ad analizzare solo i fuorigioco, anticiperà e controllerà qualsiasi potenziale situazione di offside per accelerare il processo di verifica e revisione del Var;

l’Avar3 assisterà invece il Var garantendogli un’adeguata comunicazione con gli altri assistenti e coordinando il tutto.

Il team VAR opererà da una sala operativa centralizzata (VOR), situata nell’International Broadcast Centre (IBC) di Mosca.