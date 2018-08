Champions League, gli allenatori potranno richiedere l'utilizzo del Var

Rivoluzione Var anche in Champions League. Da questa edizione della 'coppa dalle grandi orecchie' gli allenatori potranno chiedere direttamente l’intervento della “moviola in campo” una volta per ogni frazione di gioco.

L’innovazione saprebbe del clamoroso se a rivelarla non fosse l’autorevole Times per il quale la novità, oltre all’introduzione del Var dai quarti di finale in poi, sarà discussa il 27 settembre a Montecarlo.

Della questione se ne occuperanno i membri dell’Ifab, i custodi delle regole del pallone, ma l’impressione è che attorno alla novità ci sia grande consenso nonostante lo scetticismo del presidente dell’Uefa Ceferin.