Verratti è stato fermato dalla polizia

Il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale azzurra Marco Verratti è stato fermato nella notte tra martedì a mercoledì sulla circonvallazione nel 13° arrondissement di Parigi, per guida in stato di ebbrezza.

Lo riferisce l'Equipe, che cita una fonte della polizia francese. Il calciatore italiano sarebbe stato trovato con un livello di alcol nel sangue di 0,49 mg/l - l'equivalente di un paio di bicchieri di vino -, superiore alla norma autorizzata dalla legge transalpina (0,25 mg/l), e comunque oltre il limite per un neopatentato.

Secondo la normale procedura, il calciatore è rimasto in commissariato per un paio d'ore per far scendere la percentuale di alcol nel sangue. Verratti, che stasera affronta il Lilla, si è già scusato con lo staff del club e sarà probabilmente sanzionato per non aver rispettato il codice etico del club. Rischia un lungo stop per la patente.