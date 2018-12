Viktoria Plzen-Roma, come vedere la partita di Champions in diretta tv e streaming

Trasferta in Repubblica Ceca per la Roma che nell'ultima gara della fase a gironi dovrà affrontare il Viktoria Plzen. I giallorossi, già sicuri della qualificazione alle spalle del Real Madrid, hanno poco da chiedere al match, se non una buona prestazione per riscattare le ultime apparizioni in chiaroscuro. Di Francesco apporterà un massiccio turnover, dando spazio a molti giocatori che solitamente non trovano un posto da titolare. Il fischio d'inizio è previsto per le 18.55 di mercoledì 12 dicembre, con la partita che verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali Sky.

Viktoria Plzen-Roma: le probabili formazioni

Con la qualificazione agli ottavi già in tasca Di Francesco sembra orientato a scegliere un ampio turnover: Mirante tra i pali al posto di Olsen, Santon e Marcano in difesa, mentre in attacco Schick verrà supportato da Kluiver, Pastore e Under.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petrzela, Cermak, Kovarik; Chory.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pastore, Kluivert; Schick.

Viktoria Plzen-Roma: come vederla in tv

Il match, che avrà inizio alle ore 18.55, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 372 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Per chi volesse invece vedere la partita in streaming tramite pc, tablet o smartphone, sarà disponibile, per gli abbonati Sky, la piattaforma SkyGo.

