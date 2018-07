Tour de France 2018, Nibali tra sogno e realtà

E' un Vincenzo Nibali che sogna di ripetere il Tour 2014: non si nasconde lo squalo, ha messo nel mirino Tour e soprattutto mondiali quest'anno. Froome, Nibali, Froome, Froome, Froome: recità così l'albo d'oro della corsa a tappe più importante del panorama ciclistico internazionale. Il pronostico non è dalla parte di Nibali, va detto: c'è soprattutto quella cronosquadre a preoccupare. Lì il Team Sky di Chris Froome parte strafavorito e la Bahrain-Merida potrebbe far pagare un distacco importante al suo capitano.

Nibali però sa che quel pavè della nona tappa con arrivo a Roubaix può indirizzare il Tour de France 2018 dalla sua parte. O almeno gli potrà permettere di apporre anche la sua firma sulla corsa: "Sarò più duro di quello del 2014, è una Roubaix vera. Dovremo arrivare in buona posizione di classifica poi molta differenza la farà il meteo".

Nibali: "L'obiettivo è il podio"

“Faccio gli scongiuri, mi piacerebbe far gioire gli italiani - ammette Nibali - Al tempo stesso sono realista e non volo troppo con la fantasia. Il podio, magari con una vittoria prestigiosa, per me vorrebbe dire aver centrato i miei obiettivi. Ma mi conoscete, sono uno ambizioso. E anche nel 2014, quando ho vinto il Tour, c’erano i Mondiali…“. Il mondiale di Innsbruck è il grande obiettivo stagionale dello squalo: "Potessi scegliere tra rivincere il Tour e il Mondiale sceglierei quest’ultimo anche perché non l’ho mai vinto e perché correre con quella maglia per un anno intero è una cosa speciale. E poi sogno le Olimpiadi di Tokyo. Quindi almeno fino al 2020 mi vedrete in bici".