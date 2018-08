Vuelta 2018 al via: gli obiettivi di Fabio Aru e Vincenzo Nibali

Aru e Nibali una Vuelta l'hanno già vinta in passato. Quest'anno non partono con i favori del pronostico, ma nessuno dei due ha intenzione di andare in Spagna per recitare ruoli da comprimario. Tra pochi giorni inizia la Vuelta 2018, si preannuncia un'edizione spettacolare.

Fabio Aru

Ufficializzata dal team Uae Team Emirates la squadra che prenderà parte alla Vuelta di Spagna, in programma dal 25 agosto al 16 settembre. Fari puntati su Fabio Aru, trionfatore dell'edizione 2015 e vincitore di due frazioni nel 2014, e Daniel Martin, una tappa nel palmares (2011) e ben cinque partecipazioni. Aru ha illustrato le sue prospettive: "Mi piace molto la Vuelta per tanti motivi: i percorsi, le salite e soprattutto i tifosi che mi hanno sempre dimostrato un grandissimo affetto. La affronterò con grande entusiasmo e voglia di fare bene, anche per ripagare l'affetto e il supporto mostratomi dalla squadra, dagli sponsor e dai tifosi. Arrivo da una prima parte di stagione nella quale non ho ottenuto i risultati ai quali ambivo, ma dalle sconfitte si possano apprendere importanti lezioni e tutto ciò mi dà una grande motivazione". "Sarà una Vuelta tatticamente aperta, i 9 arrivi in salita daranno spazio agli attacchi - ha aggiunto lo scalatore sardo - Attenzione alle tappe brevi, potranno incidere molto sulla classifica generale. La concorrenza e' ampia e di livello, basti pensare alla presenza di Lopez, dei fratelli Yates, di Uran e dei capitani della Movistar (Quintana e Valverde, ndr). Senza dimenticare il rientro alle gare di Nibali".

Vincenzo Nibali

Anche Vincenzo Nibali sarà al via della 73esima edizione alla Vuelta. Il corridore siciliano ha ottenuto il via libera dai medici in seguito all'incidente patito all'Alpe d'Huez che lo ha costretto a ritirarsi dal Tour de France con una vertebra rotta dopo la 12esima tappa. Per il 33enne campione messinese pettorale numero 1. "Una Vuelta di successo per me sarebbe stata correre da protagonista alcune belle tappe - ha detto il capitano della Bahrain-Merida, vincitore quest'anno della Milano-Sanremo - Visto che sono ancora in una fase di recupero, è difficile per me pensare alla classifica generale. Mi piacerebbe vincere delle tappe nell'ultima settimana di gara". Alla Vuelta prenderanno parte quattro vincitori del passato: Alejandro Valverde (2009), Vincenzo Nibali (2010), Fabio Aru (2015) e Nairo Quintana (2016). Assente invece il campione in carica, il britannico Cristopher Froome.