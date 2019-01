Weekend di sport internazionale con Liga, Ligue 1, Rugby e Sport Americani

Weekend ricco quello sulla piattaforma di streaming DAZN che dall’11 al 13 gennaio trasmetterà i grandi match di Liga e Ligue 1, Heineken Champions Cup, NHL e NFL che gli appassionati potranno seguire in diretta e on demand.

Calcio: spazio a Liga, Ligue 1 e al Bari in Serie D

La 20esima giornata di Ligue 1 si apre stasera alle 19:00 con il Lille, secondo in classifica, che scenderà in campo allo Stadio Michel d'Ornano contro il Caen per continuare a cullare il sogno della Champions League. Alle 20:45 segue un altro grande match che vedrà il Lione impegnato contro il Reims nella rincorsa al secondo posto.



Sabato alle 17.00, invece, la capolista PSG affronterà l’Amiens per consolidare il proprio primato. Sempre sabato alle 20.00 il Lille, secondo in classifica, scenderà in campo allo Stadio Michel d'Ornano contro il Caen per continuare a cullare il sogno della Champions League. La giornata si chiuderà domenica alle 21.00 con Marsiglia – Monaco, match dal grande fascino in terra transalpina.

Abbiamo provato a far entrare in meno di un minuto il meglio della prima parte di stagione di @Ligue1Conforama 😍🇨🇵

È stata dura... 😠#DAZN pic.twitter.com/9FMfISGDlM — DAZN Italia (@DAZN_IT) 10 gennaio 2019

In Spagna, invece, spazio alla 19esima giornata di Liga che sabato alle 16.15 vedrà il Valencia impegnato contro il Real Valladolid per cercare di non perdere il treno per l’Europa. Domenica 13 gennaio scenderanno in campo le big. Alle 12:00 l’Atletico Madrid sarà impegnato contro il Levante nella rincorsa al primo posto, mentre il Barcellona scenderà in campo contro l’Eibar alle 18.30 per consolidare il proprio primato in classifica. Alle 20:45, invece, il Real Madrid, dopo le ultime performance, è chiamato al riscatto contro il Real Betis.

In Italia, con la Serie A TIM e quella BKT ancora in vacanza, spazio alla Serie D che domenica alle 14:30 vedrà il Bari capolista sfidare fuori casa la Sancataldese.

Rugby: Heineken Champions Cup e Benetton Rugby – Agen

L’offerta multisport di DAZN prevede per questo weekend tutti gli incontri del quinto turno della Heineken Champions Cup, la principale competizione europea di rugby per club, oltre al match di European Rugby Challenge Cup del Benetton BRugby, impegnato sabato alle 15.00 contro l’Agen.

Sport americani: Divisional Round dei Playoff di NFL

Dopo gli incontri del Wild Card Round, le stelle del Football Americano scenderanno in campo nel Divisional Round dei Playoff NFL e continuare la corsa verso il Super Bowl che decreterà il campione della stagione 2018. Si comincia sabato alle 22:35 con Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs.

I favoriti al titolo sfidano i campioni in carica. Chi la spunterà? 🤔

Eagles @ Saints LIVE su #DAZN il 13 gennaio ⚜️🦠#NFLPlayoffs pic.twitter.com/93z7UwHKyx — DAZN Italia (@DAZN_IT) 10 gennaio 2019

Domenica, invece, la caccia al touchdown decisivo parte alle 21.15 con Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams, prosegue alle 19.05 con Los Angeles Chargers @ New England Patriots e si chiude alle 22.40 con Philadelphia Eagles @ New Orleans Saints.