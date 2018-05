Wimbledon 2018: calendario, date, orari e programma | Come seguirlo in diretta tv

Wimbledon è molto più di un torneo di tennis. Wimbledon è il tennis. Il Torneo di Wimbledon 2018 inizia lunedì 2 luglio per concludersi domenica 15 luglio 2018. Il Torneo di Wimbledon è il più antico e prestigioso evento nello sport del tennis. Terzo torneo del Grande Slam, preceduto dall'Australian Open e dagli Open di Francia e seguito dagli US Open, è l'unico Slam ad essere giocato sull'erba. A Londra come sempre sarà presente la crema del tennis mondiale.

Wimbledon 2018

Gli organizzatori di Wimbledon hanno rinunciato all'idea di introdurre un conto alla rovescia tra un servizio e l'altro per ridurre i tempi d'attesa. Aumenta sensibilmente il montepremi totale del torneo che salirà del 7,6% rispetto allo scorso anno: sarà di 34 milioni di sterline (38,6 milioni di euro). Wimbledon 2018 sarà anche più ecologico. Vietate le cannucce di plastica (lo scorso anno ne furono utilizzate 400.000), aumentati i punti d'accesso ai rifornimenti d'acqua, buste di plastica nei negozi sostituite con quelle di carta.

Dove vedere Wimbledon 2018 in diretta tv

Come anche nelle scorse edizioni, le partite di Wimbledon 2018 verranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport HD, che garantirà ampia copertura, analisi, interviste e commenti degli esperti da mattina a sera

Gli italiani a Wimbledon

E' stata resa nota l'entry-list maschile della prossima edizione del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale al via sui campi in erba dell'All England Club di Church Road lunedì 2 luglio. Cinque gli azzurri presenti: Fabio Fognini, Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Paolo Lorenzi e Matteo Berrettini. Thomas Fabbiano è al momento fuori di 14 posti.

Calendario Date Orari Wimbledon 2018

Lunedì 2 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – primo turno

Singolare femminile – primo turno

Martedì 3 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – primo turno

Singolare femminile – primo turno

Mercoledì 4 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – secondo turno

Singolare femminile – secondo turno

Giovedì 5 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – secondo turno

Singolare femminile – secondo turno

Venerdì 6 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – terzo turno

Singolare femminile – terzo turno

Sabato 7 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – terzo turno

Singolare femminile – terzo turno

Domenica 8 luglio

Non si gioca, è la tradizione.

Lunedì 9 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – quarto turno

Singolare femminile – quarto turno

Martedì 10 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare femminile – quarti di finale

Mercoledì 11 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – quarti di finale

Giovedì 12 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare femminile – semifinali

Venerdì 13 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – semifinali

Sabato 14 luglio

Ore 14 – Finale singolare femminile

Domenica 15 luglio

Ore 14 – Finale singolare maschile