Young Boys-Juventus, come vedere la partita di Champions in diretta tv e streaming

Ultima fatica per la Juventus nel gruppo H della Champions League. Con la qualificazione già in tasca, gli uomini di Allegri sono attesi nella serata di mercoledì 12 dicembre, dall'impegno sul campo del già eliminato Young Boys, dove una vittoria consentirebbe ai bianconeri di blindare il primo posto nel girone, così da avere un accoppiamento più abbordabile nel sorteggio degli ottavi di finale.

Il match tra la Juve e la squadra svizzera fa parte di quelli trasmessi in chiaro dalla Rai, motivo per cui la partita, con inizio alle ore 21, verrà trasmessa sia dalla tv di Stato che sui canali Sky.

Young Boys-Juventus: le probabili formazioni

Tra le fila degli svizzeri, che poco o nulla hanno da chiedere a quest'ultima giornata della fase a gironi, torna dopo l'infortunio l'attaccante ex Psg Hoarau, che però dovrebbe partire dalla panchina e subentrare ad una delle due punte titolari, Nsame e Assale. L'allenatore degli elvetici Gerardo Seoane dovrà fare certamente a meno di Sanogo, mentre le condizioni di Sow e Von Bergen sono da valutare.

Leggero turnover per Allegri che non vuole sottovalutare l'appuntamento e centrare la qualificazione al primo posto del gruppo. Cuadrado dovrebbe fare il terzino destro, mentre a sinistra ballottaggio tra De Sciglio e Cancelo. Rugani farà rifiatare Chiellini in difesa, mentre dovrebbero trovare spazio nell'11 titolare Douglas Costa e Bernardeschi. Davanti l'immancabile Ronaldo e Mandzukic, autore del gol vittoria contro l'Inter in campionato.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Camara, Benito; Fassnacht, Sow, Aebischer, Sulejmani; Assale, Nsame.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Douglas Costa, Benta, Pjanic, Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

Young Boys-Juventus: come vederla in tv e streaming

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21. Il match potrà essere visto sia in chiaro su RaiUno, sia dagli abbonati Sky sul canale 251. Per chi invece volesse godersi il match della Juventus in streaming da pc, tablet o smartphone, basterà collegarsi al sito Rai.tv ed accedere alla piattaforma. Gli abbonati Sky potranno contare anche sul servizio streaming SkyGo.