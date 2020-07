Zanardi, il nuovo bollettino: iniziato il processo per il risveglio

Dopo diversi giorni di silenzio arrivano notizie sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Siena dallo scorso 19 giugno, quando è rimasto vittima di un grave incidente durante una gara di handbike. Dal nosocomio senese hanno fatto sapere che è iniziato il processo per il risveglio dal coma: "E' stata avviata in questi giorni, in accordo con la famiglia, la progressiva riduzione della sedo-analgesia".

"Attualmente, rimangono stabili i parametri cardio-respiratori e metabolici, permane grave il quadro neurologico e la prognosi rimane riservata - evidenziano i medici che seguono il campione - Ulteriori informazioni sulle condizioni di salute di Alex Zanardi verranno diffuse la prossima settimana in accordo con la famiglia" "In seguito alla riduzione della sedazione saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente da parte dall'équipe multidisciplinare che ha in cura l'atleta, per permettere ogni prosecuzione del suo percorso terapeutico e riabilitativo", concludono i medici.

Zanardi, i medici: ''Saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni''

"Saranno necessari alcuni giorni per le ulteriori valutazioni da parte dell'equipe multidisciplinare che sta seguendo" Alex Zanardi. Lo ha spiegato Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento emergenza-urgenza e dei trapianti e direttore della Uoc Anestesia e rianimazione Dea e dei trapianti dell'Aou Senese, illustrando le condizioni dell'atleta ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, dopo che "è stata avviata in questi giorni la progressiva riduzione della sedo-analgesia". Scolletta ha sottolineato che restano "stabili i parametri cardio-respiratori e metabolici" di Zanardi, "permane grave il quadro neurologico e la prognosi rimane riservata".